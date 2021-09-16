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تعديلات «الداخلية»: تغيير مسمى «قطاع السجون» إلى «الحماية المجتمعية» (صور)

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تعديلات «الداخلية»: تغيير مسمى «قطاع السجون» إلى «الحماية المجتمعية» (صور) تعديلات «الداخلية»: تغيير مسمى «قطاع السجون» إلى «الحماية المجتمعية» (صور)

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«خلال أيام قليلة سوف نفتتح أكبر مجمع سجون».. تصريح للرئيس عبدالفتاح في مداخلة تليفزيونية يعبر عن مدى التطوير في الرعاية الاجتماعية لكل النزلاء داخل السجون على مستوي الجمهورية.

قبل هذا التصريح بشهر بدأت وزارة الداخلية، تنفيذ حركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة الأخيرة على مستوى الجمهورية، «حركة الشرطة» 2021، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتى اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولى المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى، ومن أبرز ملامح الحركة تغيير مسمى قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.

استحدثت الحركة 4 قطاعات جديدة، بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض للتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية.

أظهرت الحركة تعديل مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.

كما غيرت الحركة قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة، وقطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية.

كانت الداخلية أعلنت عن حركة الشرطة التي تضمنت 30 مساعدا للوزير ومديرا للأمن ومدير إدارة في إطار تدعيم وتطوير جهاز الشرطة، من خلال التوسع في حركة ترقيات الرتب العليا والوسطى لإعداد جيل جديد من القيادات الشابة كنواة للقيادة الشرطية المستقبلية.

من جهته قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن دولة بها 100 مليون مصري، مضيفا: «نعمل على الحفاظ على حالة الاستقرار، وهناك من يتحدث عكس الاتجاه وتحويل كل شيء لإساءة».

وأضاف الرئيس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على التليفزيون المصري: «خلال أيام قليلة سوف نفتتح أكبر مجمع سجون».

وتابع الرئيس: «لو إنسان أذنب يحصل على عقوبة ويدخل السجن في منظومة عقابية إصلاحية شاملة».

وأكمل السيسي: «المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جدا وإصلاحية عالية جدا».

وأوضح: «القضاء متواجد في مجمع السجون وكل شيء متواجد داخل مجمع السجون».

واستطرد الرئيس قائلا: «حتى لو الإنسان أذنب مش هنعاقبه مرتين.. هنعاقبه مرة واحدة أنه بيقضي عقوبة في السجن»، موضحا أنهم سيقدمون رعاية طبية وصحية وإنسانية وثقافية وإصلاحية للسجين، معلقا: «مفيش حركة كتير ويروح في عربية ترحيلات.. كل حاجة هناك، القضاء هناك».

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زيارة وفد حقوقي وممثلوا صحف ووكالات أنباء أجنبية لسجن الفيوم - صورة أرشيفية
زيارة وفد حقوقي وممثلوا صحف ووكالات أنباء أجنبية لسجن الفيوم - صورة أرشيفية
زيارة وفد حقوقي وممثلوا صحف ووكالات أنباء أجنبية لسجن الفيوم - صورة أرشيفية
زيارة وفد حقوقي وممثلوا صحف ووكالات أنباء أجنبية لسجن الفيوم - صورة أرشيفية
زيارة وفد حقوقي وممثلوا صحف ووكالات أنباء أجنبية لسجن الفيوم - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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