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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لمنتجات Apple

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"الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لمنتجات Apple "الأمن السيبراني" يُصدر تحذيرًا عالي الخطورة بخصوص تحديث أمني لمنتجات Apple
يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات وتنفيذ برمجيات خبيثة.. وقدّم توصياته بالتحديثات

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم، تحذيرًا أمنيًا عالي الخطورة جدًّا بخصوص تحديث أمني لمنتجات Apple.

وأصدرت Apple تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في المنتج iTunes U 3.8.3

متوفر للمنتجات التالية:

iOS 12.4 وما بعده.

iPadOS 12.4 وما بعده.

وقال المركز في تغريدة على حسابه بتويتر: إن التحديث قد يسمح للمهاجم باستغلال الثغرات، وتنفيذ برمجيات خبيثة

وأوصى المركز بتحديث النسخ المتأثرة؛ حيث أصدرت Apple توضيحًا لهذه التحديثات.

https://support.apple.com/en- us/HT212809

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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