"صحة القصيم" تؤكد ما نشرته "سبق": حالة الفتاتين المدهوستين مستقرة

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أكدت "صحة القصيم" استقرار حالة الفتاتين اللتين تعرّضتا للدهس بأحد الأحياء السكنية.

جاء ذلك تأكيداً لتقرير سابق نشرته "سبق" وأكدت فيه استقرار حالة الفتاتين وفقاً لمصادرها.

وقالت صحة المنطقة لـ"سبق": صحة القصيم تتابع بعناية تقديم الخدمة الطبية اللازمة للفتاتين من قبل المختصين، كما أن الوضع الصحي لهما مستقر بحمد الله تعالى".

وكانت شرطة القصيم، قد أعلنت قبل يومين، أنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداوَل في مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه قيام مركبة بدهس فتاتَيْن في أحد الأحياء السكنية بالمنطقة، والهرب من موقع الحادث، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على قائد المركبة، وهو مواطن في العقد الثالث من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن المركبة التي كان يقودها الجاني مسروقة، وسرقها وهي في وضع التشغيل، وجرى توقيفه، واستكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتمّت إحالته إلى فرع النيابة العامة.