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أسلوب حياة.. تدريب 987 موظفًا بـ"موارد المدينة" على "الحوار المجتمعي"

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أسلوب حياة.. تدريب 987 موظفًا بـ"موارد المدينة" على "الحوار المجتمعي" أسلوب حياة.. تدريب 987 موظفًا بـ"موارد المدينة" على "الحوار المجتمعي"
ضِمن فعاليات مشروع "أمة_وسطا" وعبر منصة "الويبكس" وبمحاور منوعة

أسلوب حياة.. تدريب 987 موظفًا بـ

أقام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، برنامجًا تدريبيًّا موجهًا لمنسوبي فرع الوزارة بالمنطقة والمحافظات بعنوان "الحوار المجتمعي"؛ وذلك ضمن فعاليات مشروع "أمة_وسطا" الذي يُعد من أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني.

هذا وقد شارك في البرنامج أكثر من (987) من الموظفين والموظفات عبر منصة "الويبكس" عن بُعد، واشتمل البرنامج على مجموعة من المحاور تَمثلت في "مفهوم الحوار المجتمعي"، و"ومهارات التواصل الإيجابي بين أفراد المجتمع"، والأثر الحضاري للحوار المجتمعي على الفرد والمجتمع، والتمييز بين الممارسات الإيجابية والسلبية في الحوار المجتمعي، إضافة إلى عرض القصص والأمثلة لتوضيح ضرورة تفعيل وتطوير وتأصيل ثقافة الحوار بين الشباب بشكل مستمر وبأساليب مختلفة لجعل الحوار أسلوب حياة وعمل.

وتأتي هذه المحاور ضمن حزمة من البرامج والفعاليات الحوارية التي يقيمها المركز بالتعاون ‏مع المؤسسات الحكومية والأهلية لتحقيق رسالته وأهدافه لنشر وتعزيز ثقافة الحوار ‏وترسيخ قيم التعايش والتسامح والتلاحم في كافة مناطق المملكة.‏

وقدم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أكاديمية الحوار للتدريب، على ما قدموه من برامج مفيدة وقيمة لمنسوبي فرع الوزارة وكذلك التفاعل الكبير للتسجيل على هذه الدورات من الموظفين؛ للاستفادة مما تم طرحه من قِبَل المدربين الأفاضل، وللمشرف على الدورة من فرع الوزارة عبدالهادي المرواني.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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