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محافظ المركزي يشهد تدشين أول فرع لبنك ستاندرد تشارترد بالسعودية

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محافظ المركزي يشهد تدشين أول فرع لبنك ستاندرد تشارترد بالسعودية محافظ المركزي يشهد تدشين أول فرع لبنك ستاندرد تشارترد بالسعودية

الرياض – مباشر: دشن بنك ستاندرد تشارترد أول فرع له في المملكة العربية ، بحضور محافظ البنك المركزي، فهد عبدالله المبارك، ورئيس مجلس إدارة البنك خوسيه فينياليس، والرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد، بيل وينترز، والرئيس التنفيذي الإقليمي للبنك في أفريقيا والشرق الأوسط، سونيل كوشال، والرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد فرع المملكة العربية السعودية، يزيد السلوم، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي البنك المركزي السعودي وكبار عملاء بنك ستاندرد تشارترد من جميع أنحاء العالم.

وقال محافظ البنك المركزي السعودي، تعليقاً على إطلاق الفرع، إن المملكة شرعت تماشياً مع رؤية 2030 في طرح مجموعة واسعة من المبادرات المهمة التي تهدف إلى تعزيز مستويات الكفاءة الاقتصادية والقدرة التنافسية، فضلاً عن دعم الأطر التشغيلية والتنظيمية، وفقاً لـ"الرياض".

وأضاف المبارك، أن هدف البنك المركزي يتمثل في تأسيس بيئة جذابة للاستثمار المحلي والأجنبي، وفي نهاية المطاف، سيسهم ذلك في التنويع الاقتصادي، وتوفير العديد من فرص العمل.

وأكد المبارك، أن المملكة حرصت على توفير بيئة مثالية للمؤسسات الدولية، بتوجيهات من القيادة السعودية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لأفريقيا والشرق الأوسط في ستاندرد تشارترد، إن الافتتاح الرسمي للبنك هو الوقت الأمثل لخدمة العملاء في المملكة، مشيراً إلى أن تواجد البنك في المملكة سيساهم في تعزيز التجارة والاستثمار وتدفقات رؤوس المال لدعم رؤية 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، خاصة أن ستاندرد تشارترد العالمية تمتد عبر 59 دولة، وجاء ليحط الرحال الآن في المملكة.

وشدد سونيل كوشال، أن ستاندرد تشارترد يتطلع إلى خدمة هذا البلد ودعم نموه الاقتصادي؛ لاسيما وأن استراتيجيته في المملكة تركز على خدمة الشركات العالمية القوية والمؤسسات المالية، إلى جانب حرصه لتقديم خدمات لدعم المعاملات الاستراتيجية التي تسهم في تطوير سوق المملكة.

يشار إلى أن بنك ستاندرد تشارترد يلعب دوراً محورياً في العديد من معاملات التمويل لكبرى شركات تزويد الطاقة في المملكة، ومن أبرزها "أرامكو" و"أكوا باور"، إضافة إلى تنسيق عددٍ من عمليات جمع رأس المال في جميع أنحاء البلد، كان منها دور المنسق العالمي لتنظيم بيع صكوك حكومية سعودية بقيمة 2.5 مليار دولار، وبيع سندات بقيمة 5 مليارات دولار قبيل انتشار الجائحة.

وشارك البنك، في يونيو/ حزيران الماضي، في عملية هيكلة مشتركة، كما كان أحد مدراء الاكتتاب في الافتتاح الرئيسي لصكوك أرامكو السعودية بقيمة 6 مليارات دولار، والتي كانت أكبر صكوك مؤسسية مقومة بالدولار الأمريكي على الإطلاق.

ويعمل بنك ستاندرد تشارترد في المملكة العربية السعودية منذ عام 2010 من خلال مكتبه للأسواق المالية المرخص من هيئة السوق المالية، كما حصل على ترخيص مصرفي كامل في عام 2019 من قبل مؤسسة البنك المركزي السعودي.

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