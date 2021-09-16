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تردد قناة الأهلي الجديد لمشاهدة مباراة المقاولون اليوم الخميس

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تردد قناة الأهلي الجديد لمشاهدة مباراة المقاولون اليوم الخميس تردد قناة الأهلي الجديد لمشاهدة مباراة المقاولون اليوم الخميس

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تردد قناة الأهلي الجديد 2021 على النايل سات


تردد 11747

معدل الترميز 27500

معامل استقطاب رأسي H معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد آخر لقناة الأهلي عبر النايل سات 11440 ومعدل الترميز 27500

معامل الاستقطاب أفقي ومعامل تصحيح الخطأ 5/6

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

يخوض الأهلي المصري مباراته الودية الثانية على ملعب التتش الخميس 16 – 9 -2021، أمام فريق المقاولون العرب.

ويسعى الجهاز الفني للفريق بقيادة بيتسو موسيماني، لاستغلال المباراتين الوديتين في الاطمئنان على جميع اللاعبين استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة، ومنح الفرصة للصفقات الجديدة، التي انضمت لصفوق الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مباراة الأهلي وأسوان علي استاد السلام في الدورى الممتاز - صورة أرشيفية

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