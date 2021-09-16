الوكالة الفرنسية للتنمية تمول 33 مشروعًا بالقاهرة والجيزة بقيمة ٢٤٠ مليون جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت الوكالة الفرنسية للتنمية بالقاهرة بتمويل مشروعات بالقاهرة والجيزة بقيمة ٢٤٠ مليون جنية مقدمة من الاتحاد الاوروبى في صورة منحة لا ترد وذلك في اطار برنامج الارتقاء الحضرى وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة في مصر. وتم تنفيذ المشروعات بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقال المهندس مدحت مسعود مدير عام القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر- خلال الجولة الاعلامية التي نظمتها الوكالة الفرنسية بالقاهرة، ان الجهاز قام بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتطوير بعض المناطق في القاهرة والجيزة بميت عقبة وارض اللواء والزاوية الحمراء وعزبة خير الله وهى مناطق تم تحديدها طبقا لاولويات التطوير الخاصة بالمحافظتين وذلك بعد أن تم دراسة تحديد الاحتياجات ثم الاولويات.

وأضاف أنه تم الاتفاق مع الوكالة الفرنسية على القيام بعدد من المشروعات في المناطق الاربع بلغت ٣٣ مشروعا تم الانتهاء من ٣١ منهم بموجب منحة لا ترد بلغت ٢٤٠ مليون جنيه مصرى من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية التي تقوم بادارة التمويل الذي يقدمه الاتحاد الاوروبى.

وقال بول كوبلان هوبرسون مسؤول المشروعات بالوكالة الفرنسية للتنمية إن الوكالة قامت بالتعاون مع الجهاز بتنفيذ مشروع تطوير سوق طلخا والشوارع المحيطة به بمنطقة الزاوية الحمراء، لافتا إلى أن سوق طلخا يعتبر أحد المشروعات ذات الاولوية بالنسبة لأهالى المنطقة والذى يتمثل في نقل الباعة الجائلين الذين يفترشون شوارع المنطقة، إلى مبنى تم تصميمه وتنفيذه ليستوعب ١٣٦ بائع يقدم الاحتياجات اليومية للأهالي من خضر وفاكهة واللحوم واسماك.

واوضح أن مشروع تطوير سوق طلخا يعد نقلة حضارية ساهم في اخراجها كافة الجهات المعنية بمشاركة احد الجمعيات الاهلية لخدمة اهالى المنطقة الذين عانوا من عشوائية عملية البيع والشراء بتاثيراتها البيئية ( تراكم المخلفات الصلبة في الشوارع) وتداعياتها الصحية خاصة انتشار الامراض المعدية وابعادها المرورية المتمثلة في الحركة الالية وحركة المشاه.

كما تضمنت الجولة الاعلامية زيارة إلى مشروع انشاء خزان المياه بمنطقة ارض اللواء (طاقة ٦ الاف متر مكعب)، الذي يتم بمبادرة تبناها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ودعم من مجلس الوزراء الذي قام بتسهيل الحصول على ارض الخزان وبمنحة تبلغ ١١٠ مليون جنية من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.

وقال المهندس محمود شحاتة ممثل شركة مياه الشرب إن المشروع أقيم بالتعاون مع مخافظة الجيزة وتم الانتهاء من كافة الاعمال والتشغيل سيبدأ خلال الفترة القادمة بعد تزويد الخزان بالكهرباء.

وأشار إلى أن المشروع استهدف تغذية شبكة المياه بمنطقة ارض اللواء بصورة مستدامة بعد معاناة انقطاع مياه الشرب عن المنطقة لمدة تزيد عن ٢٠ ساعة يوميا.

وأوضح أن وجود الخزان الذي يقع في منطقة عشوائية سيغير من شكل الحياة بالنسبة للسكان لتخرج المنطقة من العشوائية إلى الحضرية، مذكرا بان المشروع الذي بدأ لعمل به قبل عامين ساهم في خلق فرص عمل لحوالى الف شخص اذ اشترطت الوكالة الفرنسية ان يمون المشروع كثيف العمالة لتنمية البشر.

كما أكدت هند عبدالخليم نائب محافظ الجيزة ان المحافظة ذات طبيعة خاصة لان بها العديد من المناطق المحرومة من المياه والصرف الصحى ولكنها شهدت خلال الاعوام الاخيرة تطورا كبيرا.

وأوضحت ان مشكلة تأمين المياه النقية لأهالي الجيزة تاتى على راس اولويات المحافظة بصفة عامة وفى منطقة ارض اللواء بصفة خاصة.

وبدورها، أكدت علا الوكيل مسؤول أول المشروعات وقطاع التقل بالوكالة الفرنسية بالقاهرة على اهمية مشروع الخزان الذي سيخدم ١٦٠ الف مستفيد من سكان المنطقة.