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بدء امتحانات التمريض بمديرية الصحة في كفرالشيخ

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بدء امتحانات التمريض بمديرية الصحة في كفرالشيخ بدء امتحانات التمريض بمديرية الصحة في كفرالشيخ

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تحت إشراف الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، تم البدء في إختبارات القبول لدخول مدارس التمريض للعام الدراسي 2021-2022.

وصرحت سلام أن اللجنة مشكلة من الدكتور حاتم عامر، مدير إدارة التدريب، رحاب يوسف مديرة إدارة التمريض، الدكتورة يارا فهمي أخصائي الصحة النفسية ومدير إدارة خدمة المواطنين.

وبدأ الإختبار للغة العربية واللغة الإنجليزية وتم عمل المقابلات الشخصية مع اللجنة وفي إنتظار الكشف الطبي لإعتماد دخول الطلاب المقبولين للمدارس.

وفي النهاية تتقدم الدكتوره سوسن سلام بخالص الأمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق على أمل بعام دراسي سعيد .

المصرى اليوم

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