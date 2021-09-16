أخبار عاجلة

نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور) -
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين -
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير -
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها -
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 -
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات -
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب -
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الكاميرات توثق لحظة سقوط فتاة مول سيتي ستارز من الطابق السادس ( التفاصيل )

Print
الكاميرات توثق لحظة سقوط فتاة مول سيتي ستارز من الطابق السادس ( التفاصيل بالفيديو) الكاميرات توثق لحظة سقوط فتاة مول سيتي ستارز من الطابق السادس ( التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس حادث بشع ، حيث فوجئ رواد مول سيتي ستارز بصوت سقوط فتاة من الادوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

تجمع العشرات من رواد حول جثة الفتاة، وتم ابعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان، انتقلت الاجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.

كان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر من مكان سقوط فتاة، ظهر في الفيديو جثة الفتاة وهي على الأرض، ومحاولة بعض المواطنين في إسعافها، وتقديم الاسعافات الأولية لها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الموال لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها للكشف غموض الحادث ولتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أوالسقوط نتيجة اختلال توازنها

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب

بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب

الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو)

الجيزة: التحفظ علي 300 كيلو جرام بسكويت غير صالح للاستخدام بأحد المصانع (فيديو)

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم «فيفا» في قضية حمدي النقاز (فيديو)

محامي الزمالك يكشف كواليس حكم «فيفا» في قضية حمدي النقاز (فيديو)

ممثلة كويتية تثير الجدل برقصها مع محمد رمضان (فيديو)

ممثلة كويتية تثير الجدل برقصها مع محمد رمضان (فيديو)