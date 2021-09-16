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شهد مول سيتي ستارز نصر بالقاهرة، في الساعات الأولي من صباح اليوم الخميس حادث بشع ، حيث فوجئ رواد مول سيتي ستارز بصوت سقوط فتاة من الادوار العليا ولفظت أنفاسها الأخيرة في الحال.

تجمع العشرات من رواد حول جثة الفتاة، وتم ابعادهم بمعرفة الأمن الإداري في المكان، انتقلت الاجهزة الأمنية إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة فتاة في العقد الثالث من عمرها، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات لكشف غموض الحادث.

كان عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا مقطع فيديو داخل مول سيتي ستارز بمدينة نصر من مكان سقوط فتاة، ظهر في الفيديو جثة الفتاة وهي على الأرض، ومحاولة بعض المواطنين في إسعافها، وتقديم الاسعافات الأولية لها.

وتحفظت الأجهزة الأمنية على كاميرات الموال لرصد تحركات الفتاة قبل سقوطها للكشف غموض الحادث ولتأكيد من عدم وجود شبة جنائية وراء الحادث، أم مجرد حادث انتحار أوالسقوط نتيجة اختلال توازنها