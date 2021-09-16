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نائب رئيس جامعة الإسكندرية: إجراءات جديدة لفحص الإنتاج العلمي والدوريات والمجلات العلمية للأساتذة (صور)
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
مياه أسيوط تنفذ 8 برامج تدريبية وورش عمل بتخصصات مختلفة لـ200 متدرب من العاملين
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
المجمع المقدس يحذر من «راهب مزيف»: منتحل صفة ولم يترهب في أي دير
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:23 صباحاً
عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:15 صباحاً
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60%
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
قالتله ابنك سخن والدكتور أداله حقنة حولته بنت.. أبو عبد الله يروي تفاصيل قصة ولا في الأحلام
فيديو
فيديو اليوم السابع
الخميس 16 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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الأربعاء 22 سبتمبر 2021 09:00 صباحاً
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