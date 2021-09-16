محافظ جنوب سيناء يقرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بإدارتي دهب ونويبع

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قرر اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، النزول بالحد الأدني للقبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي 2021 / 2022 من 210 درجة إلى 200 درجة لدهب ونويبع.

يأتي ذلك حرصاً على صالح أبناء المحافظة من الطلاب في هذه المرحلة الدراسية، نظراً لوجود عدد من الطلاب المقيدين بمدارس المرحلة الإعدادية التابعة لإدارة دهب ونويبع، والذين لم يتمكنوا من تسجيل رغباتهم بالمرحلتين الأولى والثانية للقبول بالصف الأول الثانوي.

ونظراً لأن الكثافات الطلابية بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلتين الاولى والثانية للصف الأول الثانوي العام تسمح بالنزول بالحد الأدنى للقبول بادارتي دهب ونويبع.