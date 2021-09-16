إعدام كمية من الحلوى منتهية الصلاحية في شمال سيناء

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نفذت الإدارة الصحية ببئر العبد بالتعاون مع الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بمديرية الشؤون الصحية، حملة صحية موسعة على المحال التجارية وأماكن تداول الأغذية بمدينة بئر العبد، وذلك بناء على توجيهات الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأكد الدكتور على عياط، مدير عام الادارة على أن الحملة أسفرت عن ضبط 300 كيلو جرام من الحلوي مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، فضلًا عن اعدام 35 حلويات مشكلة (كنافه وبسيمة وهريسه وكعك العيد) بسبب تعرضها للذباب والأتربة.

أشار عياط إلى سحب 18عينه مختلفه وتحرير 4 محاضر جنح صحية للمخالفين، لافتًا إلى مشاركة كلا من مدحت أبوالنور مراقب أول أغذية الإدارة وهانى عبدالجليل مفتش أغذية المكتب المركزى في الحملة.