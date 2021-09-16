وفاة الابن الأصغر للشيخ الشعراوي.. والجنازة عصرًا بقرية دقادوس في الدقهلية

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أعلنت أسرة الشيخ محمد متولى الشعراوى وفاة نجل إمام الدعاة الأصغر المحاسب أحمد الشعراوى بأحدى مستشفيات القاهرة مساء الأربعاء، وسيشيع جثمانه بمقابر الأسرة في مسقط رأس والده بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأفاد الدكتور عصام القطقاط صهر إمام الدعاة، أن أسرة الشعراوي حددت صلاة عصر الخميس للصلاة على جثمان أحمد محمد متولي الشعراوي، 70 سنة، الابن الأصغر لإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، بمسجد الأربعين بقرية دقادوس بميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأكد أن الجنازة ستكون فور وصول نجله المهندس محمد من دولة ألمانيا، ولذلك تم تحديد الجنازة بعد العصر، وستتلقى الأسرة العزاء في «مجمع الشعراوي الإسلامي» بالقرية .

وعلى جانب آخر، نعت نقابة محفضي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء المحاسب أحمد الشعراوي أصغر أبناء الشيخ الشعراوي من الذكور.

ونعى الشيخ محمد حشاد باسم مجلس النقابة والأعضاء الفقيد الراحل ودعا له ولشقيقه عبدالرحيم الذي رحل عام 2012 والشيخ الشعراوي المتوفى عام 1998.

يذكر أن أن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي أنجب 5 من الأبناء، 3 منهم ذكور وهم: سامي وعبدالرحيم وأحمد، واثنين من الإناث وهن: فاطمة وصالحة.