أخبار عاجلة

عدو البشرية.. إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 229 مليون إصابة -
أسعار النفط ترتفع وبرنت يصل إلى 75.26 دولار للبرميل -
عوضاً عن صرف الرواتب المتأخرة.. شركة شهيرة بمكة تتيح "السلف" لموظفيها -
بالصور.. شوارع وميادين مكة تستعد للاحتفال باليوم الوطني الـ 91 -
خسائر الحوثي تتضاعف.. مقتل أكثر من 50 مسلحاً وإصابة العشرات -
بالفيديو.. قرد يختطف كلباً صغيراً لأغرب سبب -
لو زعلان أن الصيف خلص شوف الخريف هيحصل فيه أية.. انخفاض 5 درجات وأمطار بنسبة 60% -
هزة أرضية بقوة 5.6 درجة بالقرب من سواحل أستراليا -
تصعيد جديد بين أنقرة وأثينا بشأن شرقي المتوسط -
السودان على مسار الانقلابات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

وفاة الابن الأصغر للشيخ الشعراوي.. والجنازة عصرًا بقرية دقادوس في الدقهلية

Print
وفاة الابن الأصغر للشيخ الشعراوي.. والجنازة عصرًا بقرية دقادوس في الدقهلية وفاة الابن الأصغر للشيخ الشعراوي.. والجنازة عصرًا بقرية دقادوس في الدقهلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت أسرة الشيخ محمد متولى الشعراوى وفاة نجل إمام الدعاة الأصغر المحاسب أحمد الشعراوى بأحدى مستشفيات القاهرة مساء الأربعاء، وسيشيع جثمانه بمقابر الأسرة في مسقط رأس والده بقرية دقادوس التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأفاد الدكتور عصام القطقاط صهر إمام الدعاة، أن أسرة الشعراوي حددت صلاة عصر الخميس للصلاة على جثمان أحمد محمد متولي الشعراوي، 70 سنة، الابن الأصغر لإمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، بمسجد الأربعين بقرية دقادوس بميت غمر في محافظة الدقهلية.

وأكد أن الجنازة ستكون فور وصول نجله المهندس محمد من دولة ألمانيا، ولذلك تم تحديد الجنازة بعد العصر، وستتلقى الأسرة العزاء في «مجمع الشعراوي الإسلامي» بالقرية .

وعلى جانب آخر، نعت نقابة محفضي وقراء القرآن الكريم برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء المحاسب أحمد الشعراوي أصغر أبناء الشيخ الشعراوي من الذكور.

ونعى الشيخ محمد حشاد باسم مجلس النقابة والأعضاء الفقيد الراحل ودعا له ولشقيقه عبدالرحيم الذي رحل عام 2012 والشيخ الشعراوي المتوفى عام 1998.

يذكر أن أن إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي أنجب 5 من الأبناء، 3 منهم ذكور وهم: سامي وعبدالرحيم وأحمد، واثنين من الإناث وهن: فاطمة وصالحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق