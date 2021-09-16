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رضا عبدالعال: كيروش يحتاج إلى 5 مباريات ودية قبل مباراتي ليبيا

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رضا عبدالعال: كيروش يحتاج إلى 5 مباريات ودية قبل مباراتي ليبيا رضا عبدالعال: كيروش يحتاج إلى 5 مباريات ودية قبل مباراتي ليبيا

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أكد رضا عبدالعال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن حسام البدري، المدير الفني السابق للمنتخب الوطني، تنازل عن حقه في خوض مباريات ودية للفراعنة خلال الفترة الماضية.

وقال عبدالعال في تصريحات تليفزيونية: «منتخب مصير يحتاج إلى 5 مباريات ودية قبل مباراتي ليبيا من أجل التجانس بين اللاعبين ولكي يشاهد كيروش العديد من العناصر للإستقرار على القائمة النهائية للمباراتين».

وأضاف: «يجب عدم الإعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات في وعلى رأسهم عبدالله السعيد، ومباراتي ليبيا يحتاجوا إلى لاعبين مقاتلين في الملعب».

المصرى اليوم

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