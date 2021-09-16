الجيزة: رفع 60 طن مخلفات في أوسيم

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قام حي جنوب الجيزة برئاسة السيد طه عبدالصادق رئيس حى جنوب بمتابعة أعمال تطوير شارع النيل وشارع البحر الأعظم واستكمال رفع كفاءة طريق الصعيد بالاضافه إلى الانتهاء من فرد طبقة كشط الاسفلت بطريق مصر اسيوط.

كما قام مركز أوسيم برفع أكثر من 60 طن تقريباً مخلفات صلبة وتراكمات بطريق برطس-العربي بنطاق وحدة برطس بمركز ومدينة أوسيم بمتابعة من السيد فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما قام حي الهرم من خلال قطاع منشأه البكاري بتكسير سور حديد مخالف وتانده بشارع المريوطيه امتداد رسلان وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيالهم .

واستكمال اعمال الرصف بشارع زغلول مع شارع الاربعين هرم بمتابعه من السيد تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم.