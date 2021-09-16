أخبار عاجلة

هذه أسئلة الأطفال عن لقاح كورونا -
أفغانية نجت من تفجير انتحاري وأنشأت تطبيقًا لحماية الآخرين.. هذه قصة سارة وحيدي -
أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين -
مذبحة بطاريق نادرة في جنوب أفريقيا والقاتل مفاجأة -
خلى بالكم من أكل عيالكم.. ضبط مصنع بسكويت بالجيزة يعيد تصنيع العبوات منتهية الصلاحية -
أميرة الفيوم..وصلت لكلية الطب من فصول محو الأمية حكاية كفاح بنت الفيوم بتأكد أن بنات بلدنا مفيش زيهم -
الطفلة سجدة تنهار من الألم.. ووالدتها: بتخربش نفسها وبتقولى عايزة ابقى زى باقى العيال -
لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح -
خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب بالأهلي والجهاز الفنى بعد خسارة السوبر أمام الطلائع -
زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجيزة: رفع 60 طن مخلفات في أوسيم

Print
الجيزة: رفع 60 طن مخلفات في أوسيم الجيزة: رفع 60 طن مخلفات في أوسيم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام حي جنوب الجيزة برئاسة السيد طه عبدالصادق رئيس حى جنوب بمتابعة أعمال تطوير شارع النيل وشارع البحر الأعظم واستكمال رفع كفاءة طريق الصعيد بالاضافه إلى الانتهاء من فرد طبقة كشط الاسفلت بطريق اسيوط.

كما قام مركز أوسيم برفع أكثر من 60 طن تقريباً مخلفات صلبة وتراكمات بطريق برطس-العربي بنطاق وحدة برطس بمركز ومدينة أوسيم بمتابعة من السيد فرج عبدالعاطي، رئيس مركز ومدينة أوسيم.

كما قام حي الهرم من خلال قطاع منشأه البكاري بتكسير سور حديد مخالف وتانده بشارع المريوطيه امتداد رسلان وتم تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيالهم .

واستكمال اعمال الرصف بشارع زغلول مع شارع الاربعين هرم بمتابعه من السيد تيسير عبدالفتاح رئيس حي الهرم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

أغرب حيوان فى مصر!.. فيل بس بيعوم فى البحر!.. الدوجنج شقيق الفيل اللى افترق عنه من ملايين السنين

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

لحظة سقوط عنيف لإحدى متسابقات ملكة جمال مصر على المسرح

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري

زوجة بسام تبكي وتحتضن حارس الجيش عقب التتويج بالسوبر المصري

شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي

شاهد كيف احتفل بسام ولاعبي الجيش بكأس السوبر المصري عقب الفوز علي الاهلي