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: «التعليم إنك تطلع فرد قادر على التفكير بشكل صحيح مش يجيب 90%»

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السيسي: «التعليم إنك تطلع فرد قادر على التفكير بشكل صحيح مش يجيب 90%» : «التعليم إنك تطلع فرد قادر على التفكير بشكل صحيح مش يجيب 90%»

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أكد الرئيس عبدالفتاح أهمية الإعلام والدراما في التوعية، قائلا: «الدراما والإعلام لهم دور كبير في توعية المواطنين.. مسلسل الاختيار خير دليل على مدى تأثير الدراما ودورها في التوعية».

وأضاف الرئيس، في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة» على التلفزيون المصري: «الدراما قادرة على ترجمة الواقع بشكل كبير، كما أنها أكثر تأثيرا على الجمهور ووعيه».

وأضاف: «الدراما والتعليم والإعلام والأسرة والجامع، هم من أساسيات نشر وبناء وعي الصحيح».

واستطرد: «التعليم الصحيح هو أنك تطلع فرد قادر على التفكير بشكل صحيح مش إنه يجيب 90%.. التعليم يهدف إلى التوعية وإدارك الشباب لما حولهم من خواطر وتهديدات».

وأكمل الرئيس: «بداية من أوضاع الإنسان المصري وما يتصل به من تعليم وصحة وعمل وثقافة والإشكاليات المرتبطة بالدين وغيرها».

وتابع: «نفسي أشوف بلدي أحسن حاجة في الدنيا وأي انسان طبيعي يحب بلده تبقى أحسن حاجة».

المصرى اليوم

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