رئيس «قناة السويس»: مرور 60 سفينة على الأقل يوميا بحمولة 3.2 طن

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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، دائم الدعم للهيئة ويمنحهم القوة من خلال رسائله التحفيزية، ويأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمناسبة مرور 65 عامًا على تولى المرشدين المصريين إدارة الملاحة البحرية بقناة السويس.

وأضاف ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن الزعيم جمال عبدالناصر أمَّم قناة السويس ثم أدارها المصريون، مشيرًا إلى أن مرشدي قناة السويس سطروا ملحمة بعد تأميمها.

وتابع ربيع: «مصر لديها أعلى مرشدين من ناحية الكفاءة على مستوى العالم، ولم يتخلوا يومًا عن واجبهم في إدارة دفة الملاحة».

وأضاف أن المرشدين في الهيئة ذوي قدرات عالية ويتعاملون مع أكبر السفن في العالم بكل احترافية، مشيرًا إلى أن سفينة «إيفرجيفن» التي علقت في مارس الماضي، قد عادت للمرور إلى قناة السويس من جديد.

وكشف ربيع عن زيادة عدد السفن المارة إلى قناة السويس، موضحًا: «يمر في اليوم الواحد 60 سفينة على الأقل من الاتجاهين وبحمولة 3.2 طن».