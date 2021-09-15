دبلوماسي أمريكي: ليبيا أمامها فرصة ذهبية للسلام الأفضل منذ 10 سنوات

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قال دبلوماسي أمريكي، اليوم الأربعاء، إن ليبيا أمامها فرصة ذهبية للسلام وهي الأفضل منذ 10 سنوات، منذ سقوط العقيد معمر القذافي.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مستشار وزارة الخارجية الأمريكية، ديريك شوليت، قوله خلال زيارته طرابلس: «تواجه ليبيا الآن أفضل فرصة أتيحت لها منذ عقد من الزمن، لإنهاء الصراع، ودفع الاقتصاد إلى الأمام، وإرساء الأساس لمجتمع ديمقراطي مستقر».

وأردف بقوله: «الولايات المتحدة ستواصل دعم هذه العملية الحيوية»، محذرا من أن «اللحظة ملحة وحرجة».

وتحدث شوليت عن قانون انتخاب الرئيس الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، بقوله: «القانون الأخير يمكن أن يكون أساسا متينا للنقاش»، وحث كبار المسؤولين على «المضي قدمًا دون تأخير لاعتماد التشريعات الانتخابية».

واستمر قائلا: «نطلب شيئًا واحدًا فقط من القادة الليبيين، أن يسهموا بشكل بناء فيما هو معروض بدلاً من هدمه بينما لا يقدمون شيئًا بدلاً من ذلك».

وأحال رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، يوم الخميس الماضي، قانون انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته إلى المفوضية العليا للانتخابات. وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي المريمي، إن «رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، صادق على القانون رقم 1 لسنة 2021، بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد اختصاصاته. وتم إحالته إلى المفوضية العليا للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، وكل جهات الاختصاص الليبية».