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محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه خلال مباراة ميلان

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محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه خلال مباراة ميلان محمد صلاح يحقق رقمًا قياسيًا في دوري أبطال أوروبا بعد هدفه خلال مباراة ميلان

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تمكن اللاعب أنتي ريبتش نجم فريق ميلان الإيطالي من تسجيل هدف التعادل لفريقه في مرمى ليفربول عند الدقيقة 42، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

كان محمد صلاح قد ساهم في الهدف الأول لصالح الريدز بعد أن مرر الكرة بطريقة إلى أرنولد الذي انطلق وسدد كرة قوية اصطدمت بمدافع ميلان وتحولت إلى هدف. وتقدم ميلان قبل نهاية الشوط الأول عن طريق إبراهيم دياز، ومع الشوط الثاني تعادل محمد صلاح لفريقه، وعزز التقدم هندرسون من تسديدة صاروخية.

ووفقًا لما ذكرته إحصائيات «أوبتا»، بات صلاح يتشارك صدارة هدافي ليفربول في ملعب «أنفيلد» بمسابقة دوري أبطال أوروبا، بكافة مسمياتها، مع قائد الفريق السابق ستيفن جيرارد، برصيد 14 هدفًا لكل منهما.

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