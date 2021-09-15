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قيادي بفتح يتحدى طالبان: أبواب فلسطين مفتوحة لتحرير القدس

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قيادي بفتح يتحدى طالبان: أبواب فلسطين مفتوحة لتحرير القدس قيادي بفتح يتحدى طالبان: أبواب فلسطين مفتوحة لتحرير القدس

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قال الدكتور عماد محسن الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري يريد أن يقول للناس إنه مازال على قيد الحياة، ويريد مع التطورات التي حدثت في أفغانستان بعد استلام تنظيم القاعدة تنسيقًا مع الولايات المتحدة الأمريكية الحكم في البلاد، فأن الظواهري جاء بحلة جديدة ولحية مشذبه وتصوير احترافي.

وأضاف «محسن» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمُذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأربعاء: «أنه كلما اردت اهتمام أكثر وتركيز أكثر من وسائل الإعلام عليك بامتطاء صهوة القضية الفلسطينية وكالعادة التيارات الإرهابية التي جاءت لشعوبنا بأدوات القتل المختلفة التي طالت الفقراء والمصلين في كل مرة يتحدثون عن محمد دحلان النائب والقيادي الفلسطيني وزعيم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، والرجل الذي يصل النهار بالليل من أجل إسناد شعبه، فأن الظواهري يأتي لتنشيط الذاكرة الحية في عقل كل مواطن عربي.

وتابع، أن تنظيم القاعدة لم نعرف منهم إلا القتل والتخريب والتدمير وهناك كراهية معروفة لكل ما هو قومي في العالم العربي، موضحًا أن أول من واجه دحلان ومارس عداوته ضد دحلان هو الاحتلال الأسرائيلي الذي أبعده وحاول اغتياله في عام 2001 وقناة الجزيرة أقامت باحتفالية على يوم كامل بنجاته من محاولة اغتيالة بمؤامرة من شارون.

وأردف، أن محمد دحلان هو رجل استهدفته أسرائيل وأمريكا واطراف اقليمية لها اجندات في الملف الفلسطيني والمنطقة العربية واليوم تنضم القاعدة مجددًا لقائمة المستهدفين لدحلان، مؤكدًا: «لو كان محمد دحلان يحول بين القاعدة وتحرير فلسطين نبشرهم أن دحلان غير موجود في فلسطين منذ 10 أعوام والأبواب مشرعة لهم كي يحرروا القدس ويفككوا المستوطنات وإعادة الفلسطينين لأراضيهم ويخلصوا الأمة العربية والإسلامية من الشر الكبير الذي يمثله الاحتلال الإسرائيلي.

المصرى اليوم

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