استقبال ذوي الإعاقة المستجدين في جامعة طيبة

★ ★ ★ ★ ★

أقام مركز ذوي الإعاقة في جامعة طيبة بإشراف الدكتور مروان الجهني، والدكتورة سعاد محمد أبو زيد حفل استقبال للطلبة ذوي الإعاقة المستجدين للفصل الدراسي الحالي للتعرف على خدمات المركز وأنشطته والأجهزة المتوفرة به، ولكي يتسنى لهم متابعة الدراسة بكل يسر وسهولة وتذليل كافة العقبات والصعوبات. وضمان تمتعهم ببيئة تعليمية جامعية سهلة ميسرة من خلال برنامج الوصول الشامل الذي يشرف عليه مركز ذوي الإعاقة بالجامعة، وتخلل الحفل كلمة من بعض الطالبات والطلاب ذوي الإعاقة للحديث عن تجاربهم الشخصية، وكيف تحدوا الإعاقة بالإرادة والصبر وتعلم شيء جديد غير مجرى حياتهم إلى الأفضل.



الوطن السعودية