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6 أشهر لانطلاقة جبل الشعبة

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6 أشهر لانطلاقة جبل الشعبة 6 أشهر لانطلاقة جبل الشعبة
أكد المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء، خالد بوشل، أن الموعد المزمع لافتتاح مشروع متنزه جبل الشعبة (شمال شرق واحة الأحساء الزراعية) خلال الـ6 أشهر المقبلة (قبل نهاية الربع الأول من 2022)، وذلك بعد استكمال كل مرافقه وخدماته، وأن العمل جار على قدم وساق في المشروع، للانتهاء منه. وأعلن «بوشل» عزم جهات الاختصاص في الأمانة طرح مشروع تشغيل «التلفريك» في المتنزه للاستثمار، خلال الأيام القليلة المقبلة، بامتداد 1.5 كيلو متر، والمكون من 3 محطات. وأبان لـ«الوطن» أن المتنزه في وضعه الحالي شبه مكتمل، ويتطلب فقط وضع اللمسات النهائية والافتتاح أمام الزوار.

معايير جمالية

تم أخيرا تنفيذ مشروع «إنارة» سفوح الجبل، الذي تتطابق فيه المعايير الجمالية والوظيفية، لتوفير إنارة ذكية في كل المواقع، مع مراعاة تفاوت الألوان من موقع إلى آخر، تبعا للارتفاعات المتفاوتة لسفوح وصخور الجبل. تضمن المشروع نشر عدد كبير من كشافات الإنارة المقاومة لجميع التأثيرات الخارجية والتقلبات الجوية، من أمطار وارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة، علاوة على أنها موفرة للطاقة وصديقة للبيئة.

مكونات سياحية وترفيهية

ساحات سباقات رالي ودرفت

مناطق طيران شراعي

جسور مشاة تعبر الشلالات

ممرات مشاة ومناطق مظللة

موقع لعربات الطعام (Food Truck)

بحيرات وشلالات

مسطحات خضراء وأشجار

ساحات تزلج جبلية


الوطن السعودية

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