هندسة النفط الأقل بـ515 متخصصا

المكاتب الهندسية
يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات الهيئة السعودية للمهندسين عن أن عدد المكاتب الهندسية في المملكة وصل إلى 6026 نهاية فبراير 2021. بينما يلاحظ، من خلال البيانات، أن كثيرا من المدن السعودية لا تملك مكاتب وشركات هندسية تقدم خدمات الرفع المساحي، وبالتالي يجب على أهالي هذه المدن والمحافظات السفر للمدن الكبيرة، من أجل الحصول على الخدمات الخاصة بالرفع المساحي، إذ يبلغ إجمالي المكاتب 82 مكتبا، وتستحوذ الرياض على نحو 30 % منها، بواقع 25 مكتبا، تليها جدة بـ12 مكتبا، ثم مكة المكرمة بـ9 مكاتب. في حين توزعت باقي المكاتب على بعض المدن والمحافظات، بواقع مكتب أو اثنين.
منصة بلدي
أكدت الهيئة أن ما يتردد من أرقام عالية عن عطالة المهندسين أمر غير صحيح، مشيرة إلى أن أرقامها تشير إلى أنها تقع في حدود 5 آلاف و5500 عاطل. وأضافت أن العدد قليل جدا مقارنة بالفرص الموجودة، مؤكدة أن التوظيف ليس بالأمر التعجيزي، وأنه بالإمكان القضاء على البطالة.
قد أعلنت أخيرا منصة «بلدي»، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها وفرت نحو 11500 مكتب هندسي ومقاول، لتوفير الرخص الإنشائية عبر المنصة.
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