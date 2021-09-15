هندسة النفط الأقل بـ515 متخصصا

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كشفت إحصائية حديثة عن عدد المهندسين السعوديين، حسب التخصص الهندسي والدرجة، عن وصول عددهم إلى 86162. وجاءت الهندسة الميكانيكية التخصص الأعلى اختيارا بـ15674، بينما حلت هندسة النفط الأقل بـ515.

المكاتب الهندسية

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بيانات الهيئة السعودية للمهندسين عن أن عدد المكاتب الهندسية في المملكة وصل إلى 6026 نهاية فبراير 2021. بينما يلاحظ، من خلال البيانات، أن كثيرا من المدن السعودية لا تملك مكاتب وشركات هندسية تقدم خدمات الرفع المساحي، وبالتالي يجب على أهالي هذه المدن والمحافظات السفر للمدن الكبيرة، من أجل الحصول على الخدمات الخاصة بالرفع المساحي، إذ يبلغ إجمالي المكاتب 82 مكتبا، وتستحوذ الرياض على نحو 30 % منها، بواقع 25 مكتبا، تليها جدة بـ12 مكتبا، ثم مكة المكرمة بـ9 مكاتب. في حين توزعت باقي المكاتب على بعض المدن والمحافظات، بواقع مكتب أو اثنين.

منصة بلدي

أكدت الهيئة أن ما يتردد من أرقام عالية عن عطالة المهندسين أمر غير صحيح، مشيرة إلى أن أرقامها تشير إلى أنها تقع في حدود 5 آلاف و5500 عاطل. وأضافت أن العدد قليل جدا مقارنة بالفرص الموجودة، مؤكدة أن التوظيف ليس بالأمر التعجيزي، وأنه بالإمكان القضاء على البطالة.

قد أعلنت أخيرا منصة «بلدي»، التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، أنها وفرت نحو 11500 مكتب هندسي ومقاول، لتوفير الرخص الإنشائية عبر المنصة.

المهندسون السعوديون

هندسة كهربائية

14761

هندسة مدنية

13659

هندسة كيميائية

5311

هندسة صناعية

3826

عمارة

3322

هندسة ميكانيكية تقنية

2671

هندسة كهربائية تقنية

2473

هندسة حاسب آلي

2445

هندسة معمارية

2416

هندسة إلكترونيات تقنية

1327

عمارة وعلوم بناء

1018

هندسة طبية حيوية

639

هندسة حاسب آلي تقنية

593

هندسة البترول

957

تخطيط حضري وإقليمي

615

هندسة كيميائية تقنية

566

عمارة إسلامية

710

التخصصات الهندسية الأخرى

10739

هندسة الأجهزة الطبية التقنية

602

المهندسون حسب الدرجة

محترف

5641

مستشار

6279

مشارك

5495