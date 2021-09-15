2.6 % من الوظائف المتاحة لمستفيدي الضمان

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الانتهاء من الإطلاق الرسمي لمنصة «تمكين» والمتمثلة في تقديم فرص التدريب، والتوظيف والدعم للمشاريع الإنتاجية والريادية، لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومقدمي فرص التمكين، وأشارت الوزارة إلى أن آخر إحصائية أصدرتها للربع الأول من العام 2021، قدرت نسبة مستفيدي الضمان الاجتماعي من المنصة، بواقع 2.6%، من أصل 38.000 فرصة تمكين متاحة.

الاعتماد على الذات

وشهدت مبادرة تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية، المنتهية بالتدريب عام 2020، إعداد 24.252 مستفيد ضمان اجتماعي حول المملكة، والتي تهدف لتطوير حلول وبرامج وأدوات، تخدم تحول المستفيدين من الاعتماد على الدعم المادي من الوزارة، إلى مستفيدين قادرين على الإنتاج والاعتماد على الذات، وتشمل: برامج تأهيلية و تدريبية، تطوير الدعم من خلال مكاتب التوظيف والبوابة الإلكترونية، وتطوير أخصائيي التمكين الاجتماعي، وبرامج لتحفيز التحصيل الأكاديمي والتعليم المهني.

فرص وظيفية

كما تضمنت جهود المبادرة، إقامة ملتقى شركة البحر الأحمر للتطوير «شمال منطقة أملج» بمشاركة 19 شركة من شركاتها المشغلة «مقاولين» لعرض مبادرات التدريب والتأهيل المنتهية بالتوظيف، حيث تضمن الملتقى طرح «316» فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أبناء المنطقة، مما يساهم في زيادة نسبة التوطين، لتمكين المواطنين المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية، عبر العمل في الشركات أو أحد مقاوليها المتعاونين.

برامج لمبادرة تطوير

تطوير الدعم من خلال مكاتب التوظيف والبوابة الإلكترونية.

تطوير أخصائيي التمكين الاجتماعي.

تحفيز التحصيل الأكاديمي والتعليم المهني.

برامج تأهيلية وتدريبية