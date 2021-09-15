أخبار عاجلة

الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
"المعلمي" يشارك في فعالية "متابعة الاجتماع الوزاري لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في نيويورك -
"الأرصاد": أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مكة والمرتفعات -
9 وفيات و870 إصابة كورونا جديدة -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. الوطن السعودية

2.6 % من الوظائف المتاحة لمستفيدي الضمان

Print
2.6 % من الوظائف المتاحة لمستفيدي الضمان 2.6 % من الوظائف المتاحة لمستفيدي الضمان
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن الانتهاء من الإطلاق الرسمي لمنصة «تمكين» والمتمثلة في تقديم فرص التدريب، والتوظيف والدعم للمشاريع الإنتاجية والريادية، لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومقدمي فرص التمكين، وأشارت الوزارة إلى أن آخر إحصائية أصدرتها للربع الأول من العام 2021، قدرت نسبة مستفيدي الضمان الاجتماعي من المنصة، بواقع 2.6%، من أصل 38.000 فرصة تمكين متاحة.

الاعتماد على الذات

وشهدت مبادرة تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية، المنتهية بالتدريب عام 2020، إعداد 24.252 مستفيد ضمان اجتماعي حول المملكة، والتي تهدف لتطوير حلول وبرامج وأدوات، تخدم تحول المستفيدين من الاعتماد على الدعم المادي من الوزارة، إلى مستفيدين قادرين على الإنتاج والاعتماد على الذات، وتشمل: برامج تأهيلية و تدريبية، تطوير الدعم من خلال مكاتب التوظيف والبوابة الإلكترونية، وتطوير أخصائيي التمكين الاجتماعي، وبرامج لتحفيز التحصيل الأكاديمي والتعليم المهني.

فرص وظيفية

كما تضمنت جهود المبادرة، إقامة ملتقى شركة البحر الأحمر للتطوير «شمال منطقة أملج» بمشاركة 19 شركة من شركاتها المشغلة «مقاولين» لعرض مبادرات التدريب والتأهيل المنتهية بالتوظيف، حيث تضمن الملتقى طرح «316» فرصة وظيفية لمستفيدي الضمان الاجتماعي من أبناء المنطقة، مما يساهم في زيادة نسبة التوطين، لتمكين المواطنين المستفيدين من منظومة الخدمات الاجتماعية، عبر العمل في الشركات أو أحد مقاوليها المتعاونين.

برامج لمبادرة تطوير

تطوير الدعم من خلال مكاتب التوظيف والبوابة الإلكترونية.

تطوير أخصائيي التمكين الاجتماعي.

تحفيز التحصيل الأكاديمي والتعليم المهني.

برامج تأهيلية وتدريبية


الوطن السعودية

مواضيع متعلقة
عاجل | إلغاء تقدير عقار منزوع في مكة وإعادة تقييمه

عاجل | إلغاء تقدير عقار منزوع في مكة وإعادة تقييمه

رئيس الشورى: السعودية تعيش انطلاقة جديدة في مسيرة البناء والتطوير النوعي

رئيس الشورى: السعودية تعيش انطلاقة جديدة في مسيرة البناء والتطوير النوعي

آل جبار: جهود الدولة عززت مخرجات التدريب التقني

آل جبار: جهود الدولة عززت مخرجات التدريب التقني

أمير نجران يدشن القافلة الصحية وفعاليات اليوم الوطني

أمير نجران يدشن القافلة الصحية وفعاليات اليوم الوطني