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إفتتاح أول محل تجاري تديره النساء فقط في المملكة العربية

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إفتتاح أول محل تجاري تديره النساء فقط في المملكة العربية السعودية إفتتاح أول محل تجاري تديره النساء فقط في المملكة العربية
جدة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

 افتتحت "هوم بوكس"، إحدى أكبر سلاسل متاجر الأثاث والأدوات المنزلية، محلها التجاري الأول من نوعه في المملكة العربية حيث سيديره حصرياً طاقم من النساء.
وبهذا سيكون هذا المحل التجاري الحادي والعشرين في المملكة العربية السعودية والثالث والثلاثين في منطقة مجلس التعاون الخليجي، ويأتي هذا كجزء من حملة التوسع الإقليمية التي تهدف من خلالها الشركة إلى توسيع نطاق عروضها للأثاث المنزلي في سوق دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى.
يقع متجر "هوم بوكس" الجديد في جدة بارك مول في العزيزية ويضم أكثر من 6000 منتج من فئات الضيافة والأثاث المنزلي والإكسسوارات التي تغطي مساحة تبلغ 30 ألف قدم مربع من المساحة المتميزة.
ووفقاً لأجاي أنتال، الرئيس التنفيذي لشركة هوم بوكس، فإن المتجر الجديد يتماشى مع قرار لاندمارك العربية والتزامها بتمكين المرأة العاملة ليس فقط في المملكة العربية السعودية ولكن أيضاً في المنطقة.
حيث قال: "يعد المتجر الذي يديره العنصر النسائي فقط مساهمة نحن بأمس الحاجة إليها بسبب التغيير الثقافي المستمر الذي يجتاح المنطقة. من خلال هذا القرار، نعتقد حقاً أن هذا المتجر الجديد الذي تقوده النساء سيلهم المزيد منهن في المنطقة للبحث عن أدوار قيادية كما أن هذا المفهوم الجديد والفريد سيعزز أيضاً تجربة عملائنا بشكل كبير".
يتميز المنفذ الجديد بمفهوم وتصميم فريد من شأنه أن يدعم جهود العلامة التجارية لتقديم أثاث ذو قيمة وإكسسوارات وديكورات منزلية رائعة تلبي الاتجاهات والتفضيلات الناشئة. سيعرض المتجر المصمم بشكل فريد قطعًا مخصصة تتناسب مع أذواق وتطلعات عملائها الحاليين.

وكالة أخبار المرأة

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