ضمن برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية "الأعلى للمرأة" ينظم النسخة الثانية من مبادرته "متفوقات البحرين"

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المنامة - خاص بـ " وكالة أخبار المرأة "

نظم المجلس الأعلى للمرأة النسخة الثانية من مبادرته السنوية "متفوقات البحرين"، وذلك للاحتفاء بالمتفوقات من خريجات الثانوية العامة وذلك من خلال تنظيم عدد من اللقاءات التوعوية والحوارات التفاعلية عبر تقنية الاتصال المرئي على مدى أربعة أيام، كأحد محاور برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية (e-إرشاد).

واستهل المجلس الأعلى للمرأة البرنامج من خلال استعراض محطات تاريخية تتضمن تاريخ مشاركة المرأة البحرينية في مجالات الحياة العامة، والتعريف بالمجلس الأعلى للمرأة واختصاصاته وبرامجه ومبادراته، إضافة إلى التعريف بمناسبة وأهداف يوم المرأة البحرينية (2021) المتزامن مع مرور 20 عاماً على تأسيسه، وابراز دور المرأة البحرينية في خطة التنمية الوطنية.

كما عمل المجلس على تقديم الارشاد والتوجيه حول أهمية اتخاذ القرار باختيار التخصص الأكاديمي الذي يتناسب مع شغفهن وقدراتهن، والتعريف بتخصصات المستقبل الجامعية والمهارات والمعرفة المطلوبة لتمهيد الطريق نحو بناء مسيرة مهنية متميزة، مع التأكيد على أهمية التكيّف واستكشاف فرص العمل الجديدة في ظل تحديات الأزمة الصحية الراهنة وتأثيراتها الاقتصادية.

وجرى أيضا خلال البرنامج التأكيد على أهمية اكتساب مهارات البحث العلمي كطريق واعد للمستقبل، والعمل على توظيف الأفكار وتعزيز الابداع والابتكار، وتسجيل براءات الاختراع من خلال مشروعات ناجحة ومبتكرة، إضافة إلى التعرف على آثار تداعيات كوفيد-19 على قطاع ريادة الأعمال في مملكة البحرين ورسم الخطط المستقبلية والاعتماد على الابتكار واستغلال التكنولوجيا لضمان استدامة المشاريع التجارية والتغلب على الظروف الاستثنائية ومواجهة الازمات.

واختتم اليوم الأخير للمبادرة أعماله بتعريف المشاركات بتاريخ العمل التطوعي بمملكة البحرين والجمعيات النسائية، وتأثير العمل التطوعي الشبابي في رفع مستوى الخبرة الشخصية وبناء المجتمع، ودور المرأة البحرينية في العمل التطوعي لمكافحة (كوفيد-19)، إضافة إلى التعريف بأهمية المشاركة بجوائز العمل التطوعي محلياً وعالمياً لرفع اسم مملكة البحرين، وعرض تجارب تطوعية وبيان أثرها في خدمة المجتمع لتعزيز ثقافة التطوع.

هذا وتهدف مبادرة "متفوقات البحرين" إلى فتح قنوات تواصل جديدة مع فئة الشابات من أجل تنمية وتوسيع معارفهن بدور المرأة البحرينية، وطبيعة العمل المؤسسي النسائي، وارتباط ذلك بخطط الدولة التنموية وتأثير ذلك على تقدم المرأة، كما توفر المبادرة فرصة التعرف على توجهات سوق العمل الحالية والمستقبلية والخيارات المتاحة أمام المشاركات المتفوقات، إضافة إلى اللقاء بشخصيات فاعلة في مجال الشأن العام لتبادل الحديث معها، والحصول على النصح والتوجيه والإرشاد المناسب استعداداً لخوض رحلتهن الجامعية.

يشار إلى أن المجلس الأعلى للمرأة أطلق برنامج الإرشاد الوطني للمرأة البحرينية في نسخته الثانية – "e إرشاد" الذي يأتي بتوجه يركز على اعتبارات المرحلة الحالية والقادمة ومتطلبات سوق العمل في فترة مواجهة ومكافحة فايروس كوفيد 19، وذلك بهدف تزويد الخريجات ورائدات الأعمال والباحثات عن عمل والمتقاعدات بأحدث المعلومات والمستجدات من خلال ورش عمل تفاعلية تطرح أهم المعارف والمهارات والخبرات النظرية والمهنية في ظل الظروف الراهنة.