خبيرة علاقات أسرية: الأساس في الزواج الرحمة والسكنية

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قالت الدكتورة بسمة سليم، خبيرة العلاقات الأسرية، إن هناك ضرورة لتسهيل إجراءات الزواج من خلال فرش المنزل بالأدوات البسيطة مثل غرفة النوم وأدوات المطبخ، ومن ثم توفير مستلزمات المنزل بالتدريج بعد الزواج.

وتابعت «سليم»، خلال حوارها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج «البيه والهانم»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «الأساس في الزواج هو الرحمة والسكنية، وليس فرش منزل الزوجية أو الزواج من أجل الزواج فقط».

وأضافت أن حصول الزوجة على قائمة المنقولات بعد الطلاق ليس له أي ثمن، معقبة: «الأساس هو الحياة الزوجية السليمة ببناء المنازل على الأصول».