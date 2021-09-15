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نقابة المحامين بالمنيا تعلن تشكيل لجانها الداخلية

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نقابة المحامين بالمنيا تعلن تشكيل لجانها الداخلية نقابة المحامين بالمنيا تعلن تشكيل لجانها الداخلية

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أعلن علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا، الأربعاء، تشكيل لجان النقابة الداخلية، والتي تضم 11 لجنة من بينها لجنة الدفاع والحريات، اللجنة الرياضية، اللجنة القانونية وإبداء الرأي، لجنة العلاقات العامة والشئون السياسية، لجنة الإغاثة وإدارة الأزمات، اللجنة الإعلامية، واللجنة الثقافية، واللجنة الاجتماعية والصندوق، لجنة الحكماء، لجنة الشكاوي والمقترحات، اللجنة الترفيهية والرحلات.

واعتمد الدكتور رجائي عطية، نقيب عام المحامين تشكيل اللجان.

تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا
تشكيل لجان محامين المنيا

المصرى اليوم

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