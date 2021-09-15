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محكمة تنفيذ إدارية بالرياض

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محكمة تنفيذ إدارية بالرياض محكمة تنفيذ إدارية بالرياض
عقد مجلس القضاء الإداري، أمس، جلسته برئاسة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف بحضور أعضاء المجلس.

ورفع المجلس شكره للقيادة بمناسبة صدور قرار مجلس الوزراء بالموافقة على نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم.

وأوضح الأمين العام لمجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور علي بن أحمد الأحيدب أن المجلس ناقش عددًا من الموضوعات المدرجة بجدول أعماله، حيث أقر المجلس إنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، إضافةً إلى موافقته على عدد من الترقيات والتعيينات لأصحاب الفضيلة قضاة الديوان بمختلف الدرجات القضائية.

وأضاف الأحيدب أن المجلس نظر عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتّخذ بشأنها عددًا من القرارات.


الوطن السعودية

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