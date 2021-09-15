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«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال

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«الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال «الصحة»: موجة «كورونا» الرابعة سريعة الانتشار وتصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الموجة الرابعة لفيروس كورونا بدأت في مع بداية شهر سبتمبر، مشيرًا إلى أن هناك تزايد في الأعداد ليس بشكل كبير مقارنة بنسبة تزايد دول العالم سواء إصابات أو وفيات مقارنة من الموجات السابقة.

وأضاف مجاهد، خلال مداخلة مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أنه متوقع زيادة الأعداد والانتشار ولكن الأعراض بصورة أخف من الموجات السابقة.

وناشد مجاهد المواطنين ضرورة الاستمرار في الالتزام بالإجراءات الاحترازية حتى بعد تلقي اللقاح، لأنه لا يمنع الإصابة ولكنه يخفف الأعراض حال الإصابة.

وتابع: «منذ بداية الموجة الرابعة هناك سرعة في الانتشار ولكن أعراضها أقل»، مؤكدًا أن الحالات البسيطة والمتوسطة يتم عزلها في المنزل، وهناك بعض الحالات المعينة التي تستدعي الدخول إلى المستشفى.

وذكر أن مصر سجلت أولى حالات الإصابات بـ«دلتا بلاس» في يوليو الماضي، لإحدى السيدات، ويبلغ عمرها 35 عامًا، مشيرًا إلى أن حالتها لم تستدع دخولها المستشفى وتعافت.

وأضاف: «الموجة الرابعة سريعة الانتشار، حيث تصيب الفئات العمرية الأقل سنا والأطفال»، مطالبا المواطنين بعدم الفزع والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار مجاهد إلى أن نسب الوفيات تراجعت مقارنة بالنسب العالمية بمعدل 3%، وهذا يختلف من موجة إلى أخرى وهذا بسبب المناعة لدى المواطنين الذين يخضعون للكشف في المبادرات الرئاسية والكشف عن الأمراض مبكرًا، وكل هذا يسهم في تقليل الوفيات حال الإصابة بفيروس كورونا.

المصرى اليوم

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