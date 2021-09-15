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لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في

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لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في روسيا لحملة البكالوريوس والثانوية.. المكتب البابوي للمشروعات يعلن عن منح دراسية في

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أعلن المكتب البابوي للمشروعات عن فتح باب التقديم للحصول على منح دراسية مجانية مقدمة من وزارة التعليم الروسية، للدراسة في الجامعات الروسية، وذلك لحملة شهادتي الثانوية العامة أو البكالوريوس للحصول على الدرجات العلمية الأعلى (بكالوريوس- ماجستير- دكتوراه) في تخصصات: الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والهندسة وغيرها من التخصصات.

وأشار الإعلان عن المنح الصادر من المكتب البابوي إلى أن الحد الأدنى للمجموع هو ٨٠ ٪ للحاصلين على الثانوية العامة، مع الإشارة إلى أن أوراق المتقدمين إلى المنحة سيتم إرسالها إلى حيث تتولى وزارة التعليم الروسية اختيار المقبولين من بين المتقدمين للمنح.

وشدد الإعلان على أن إجراءات التقديم للحصول على المنح ستكون مجانية بشكل كامل وأنه لا توجد أي رسوم مقابل التقديم، لأي شخص أو جهة.

وأورد المكتب البابوي للمشروعات في إعلانه عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم التقديم عن طريقه، وهو papalofficeforprojects@gmail.com

المصرى اليوم

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