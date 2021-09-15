الأهلي يجدد عقد مهاجمه 5 سنوات خلال صيف 2021 بأوامر موسيماني

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صلاح محسن مهاجم المنتخب الوطني الأول والنادي الأهلي اقترب من تجديد عقده مع فريقه الأحمر خلال الفترة القادمة خاصة بعد تألق اللاعب خلال الفترة الماضية سواء مع الأهلي في البطولات المختلفة أو المنتخب الوطني أو الأولمبي خلال دورة ألعاب طوكيو 2020، والتى ودعها المنتخب المصري على يد البرازيل بهدف نظيف.

ومن المقرر أن يوقع اللاعب عقوده الجديدة مع ناديه الأهلي خلال الساعات المقبلة لمدة تترواح ما بين 4 أو 5 مواسم.

ووافقت إدارة النادي الأهلي على إعارة سعد سمير لاعب الفريق الأول لكرة القدم إلى نادي فيوتشر لمدة موسمين .وقام أمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية والمالية في أجواء تعكس العلاقة الطيبة بين الأهلي وفيوتشر.