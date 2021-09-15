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على طريقة كارداشيان.. إطلالة غريبة لجوهرة: «أشعر بالحرية عندما لا أحد يعرفني» (صور)

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على طريقة كارداشيان.. إطلالة غريبة لجوهرة: «أشعر بالحرية عندما لا أحد يعرفني» (صور) على طريقة كارداشيان.. إطلالة غريبة لجوهرة: «أشعر بالحرية عندما لا أحد يعرفني» (صور)

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بعد الجدل الكبير الذي أحدثته نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان بظهورها بملابس سوداء تغطيها تماما وتخفي وجهها في حفل met gala مؤخرًا، نشرت الراقصة الشهيرة جوهرة صورًا لها بفستان أسود وملابسها تغطي وجهها في جلسة تصوير لها وهي تسير على كورنيش النيل بالقاهرة.

وكتبت جوهرة عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام:»، الأربعاء، قائلة: «أشعر بالحرية عندما لا أرى أحدًا ولا أحد يعرف اسمي»، لتثير تعليقات متابعيها حول تقليدها ل«كارادشيان».

كانت كيم كارداشيان قد تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي عالميا وعرييا بعد ظهورها بتلك الإطلالة الغريبة في حفل met galaالذي تتنافس فيه كبرى بيوت الأزياء بتصميمات طريفة وغريبة للمشاهير.

الراقصة جوهرة تظهر بملابس سوداء تخفي وجهها
الراقصة جوهرة تظهر بملابس سوداء تخفي وجهها
الراقصة جوهرة تظهر بملابس سوداء تخفي وجهها
الراقصة جوهرة تظهر بملابس سوداء تخفي وجهها
الراقصة جوهرة تظهر بملابس سوداء تخفي وجهها
الراقصة جوهرة تظهر بملابس سوداء تخفي وجهها

المصرى اليوم

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