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مي فاروق تكشف سبب وطريقة إنقاص وزنها

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مي فاروق تكشف سبب وطريقة إنقاص وزنها مي فاروق تكشف سبب وطريقة إنقاص وزنها

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أكدت المطربة مي فاروق، أنها أصبحت أكثر راحة بعد فقدانها لوزنها، حيث أحبت نفسها أكثر كما زادت ثقتها في نفسها، كما أصبحت ترى نفسها أكثر جمالًا وهذا يحدث لأول مرة.

تابعت فاروق خلال حوارها إلى برنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة وسهير جوده، على قناة «CBC»، اليوم الأربعاء، أنها أجرت عملية تكميم معدة من سنتين وكان الأمر فارقُا بالنسبة إليها بشكل كبير، خاصةً وأنها كنت تغني على المسرح، مشيرةً إلى أنها كانت تصور في أحد البرامج وأخذت القرار أثناء الحلقة من حينها، وذلك لأن الكاميرا تزيد من وزن الشخص على الشاشة 8 كيلو.

قالت مي فاروق إنها اصطحبت ابنتها مرة على المسرح وغنت معها أغنية «أه يا أسمراني اللون»، كما قدمت المطربة العديد من الأغاني خلال الحلقة، مثل «حيرت قلبي معاك»، كما غنت «أه يا أسمراني اللون» وأهدتها إلى ابنتها، وكذلك قدمت أغنية «خطوة يا صاحب الخطوة»، و«بتنوس بيك» وأيضًا «ياشمس يا منورة غيبي»، والعديد من الأغنيات الأخرى.

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