الجزائر.. توقيف 8 متهمين بافتعال الحرائق كانوا على اتصال بفرحات مهني

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أصدرت قيادة الدرك الوطني الجزائري بيانا يوم الأربعاء حول آخر مستجدات التحقيق في حرائق الغابات في البلاد.

وكشف الدرك أن المتهمين الثمانية الموقوفين بتيزي وزو أحيلوا للقطب الجزائي المتخصص بسيدي امحمد، وتم إيداعهم الحبس المؤقت.

وأوضح أن المشتبه فيهم تمت متابعتهم بتهمة «الانخراط والمشاركة في الجمعيات والتنظيمات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها وأنشطتها إرهابية وتخريبية»، وكذا جناية «وضع النار عمدا في الغابات المؤدي إلى موت عدة أشخاص»، و«المساس بوحدة الوطن»، و«القيام بأفعال إرهابية وتخريبية تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية».

وأشار البيان إلى أن بعض المشتبه فيهم تلقوا أموالا من خارج الوطن في إطار جماعة أو تنظيم لتنفيذ مخطط حركة «الماك» الإرهابية.

وأفادت قيادة الدرك بأنه يتم متابعة بعض المشتبه بهم بجنحة «نشر وترويج عمدا لأخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالأمن العمومي والنظام العام».

وأكد البيان أن جميع المشتبه فيهم كانوا على اتصال مع المدعو فرحات مهني رئيس التنظيم الإرهابي «ماك»، مشيرا إلى أن التحقيقات متواصلة لتقديم باقي الأطراف المتورطين أمام الجهات القضائية المختصة وكشف جميع المتورطين، يضيف البيان.