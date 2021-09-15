أخبار عاجلة

9 وفيات و870 إصابة كورونا جديدة -
الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين

Print
وقف على منصة التتويج.. ومُنح تذاكر "VIP" للمرحلة النهائية من السباق

أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين

شهدت المرحلة السابعة من جولة بريطانيا لسباق الدراجات الهوائية للمحترفين حادثة طريفة، بانضمام صبي يبلغ من العمر 12 عاماً إلى السباق أثناء مرور قافلة الدراجين من أمام منزله.

وقرر الفتى زاندر غراهام الانضمام إلى الدراجين بعد مشاهدة السباق عبر الإنترنت، على سبيل الدعابة، وتمكن الصبي من تجاوز العديد من الرياضيين ووصل إلى خط النهاية مع مشاركين آخرين.

وأهدى الهولندي باسكال إنكورن زجاجة ماء للمتسابق الصغير مكافأة على "انتصاره ".

وقال الصبي للصحفيين "لقد صدمت. وكنت سعيداً بشكل لا يصدق. سأضع زجاجة هذه على رف منفصل في غرفتي".

وفي نهاية السباق، وقف الصبي على منصة التتويج بين الأبطال مرتدياً نفس زيهم، كما تم منح الدراج البالغ من العمر 12 عاماً تذاكر "VIP" للمرحلة الأخيرة من السباق، والتي ستقام في أبردين، من أحد رعاة جولة بريطانيا.

أثناء مرورهم من أمام منزله.. صبي يقتحم سباقاً للدراجات ويتوج مع الفائزين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

نائب محافظ كفر الشيخ يناقش تطوير شبكة الطرق

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

تسرب الشبكة يضاعف فواتير مياه نجران

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

«وضع يده على وجهه وسقط أرضا».. وفاة شاب أثناء شراء شبكة عروسته بكفر الشيخ وسط ذهول الجميع

عقوبات أمريكية تطال شبكة مالية لـ"حزب اللات"..هؤلاء يغسلون الملايين!

عقوبات أمريكية تطال شبكة مالية لـ"حزب اللات"..هؤلاء يغسلون الملايين!