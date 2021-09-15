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انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت

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انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت انطلاق حملة تحصين الماشية ضد «طاعون المجترات الصغيرة» في الأقصر السبت

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أعلنت مديرية الطب البيطرى بالأقصر عن انطلاق اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة السبت المقبل الموافق ١٨ سبتمبر الجارى وذلك بناءاً على تعليمات الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

واوضح الدكتور محمد بشار مدير عام مديرية الطب البيطرى بالاقصر ان اعمال التطعيم ستتم بكافة وحدات الطب البيطري على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر بإنهاء كافة الاستعدادات لتنفيذ اعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشجعاً كافة مربى الحيوانات بالتوجه لاقرب وحدة بيطرية وتطعيم المجترات الخاصة بهم.

المصرى اليوم

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