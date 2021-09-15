استشاري: هذا هو الحل المثالي لفشل تكميم المعدة

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قال الدكتور أحمد السبكي، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن عملية تحويل المسار لا تشترط من مريض السمنة أي اشتراطات في تناول الطعام أو الحلويات، خاصة وأن 75% من الطعام الذي يتناوله مريض السمنة في تحويل المسار لا يمتص، وبالتالي لا يزيد الوزن بشكل كبير مع تناول الحلويات والسكريات أو الدهون.

وتابع «السبكي»، خلال حواره مع الإعلامية دينا رامز، ببرنامج «ست الستات»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء: «في حال حدوث زيادة في الوزن على مدى 15 عام على سبيل المثال، فمن الممكن خفض الوزن بتدخل بسيط بدون إجراء جراحي كبير».

ولفت إلى أن الحل المثالي لفشل تكميم المعدة هو التحويل المصغر للمعدة، لأن هذا الإجراء يخفض الوزن، ويعالج السكر والضغط بدون فرض أي نوع من الطعام على المريض.