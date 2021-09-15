المنوفية تعقد اجتماعًا لمتابعة إقامة منشآت صحية بـ«الشهداء وأشمون» ضمن «حياه كريمة»

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عقد اللواء علاء رشاد السكرتير العام لمحافظة المنوفية، الأربعاء، اجتماعًا تنسيقياً بحضور مسئولي مؤسسة حياه كريمة بالمنوفية والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ورؤساء مركزى أشمون والشهداء ومديرة التخطيط بالمحافظة، لرصد أية معوقات تواجه تنفيذ إقامة منشآت صحية والعمل على سرعة حلها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

بدأ الاجتماع باستعراض الموقف التنفيذي لرفع كفاءة 11 نقطة إسعاف وإنشاء جديد لـ3 نقاط أخرى بالمركزين، ومناقشة آخر المستجدات لإقامة ورفع كفاءة ومطابقة المعايير لعدد 68 منشأة صحية، والتي من المقرر دخول عدد كبير منها منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتمت الإشارة إلى أنه تم تسليم عدد من قطع الأراضي دون ملاحظات أو معوقات وأخرى جارى البحث عن موقع مناسب كما تم توفير وإعادة معاينة لعدد من القطع لإقامة تلك المنشآت تنفيذا لتوجيهات محافظ المنوفية.