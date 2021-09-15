«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي»

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احتلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالي عن العام الدراسي 2020/2021، والتي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية ضمن فعاليات البرنامج القومي للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي).

وأعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم، الأربعاء، نتيجة التحكم الواردة من الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، حيث احتلت الطالبة «يوأنا مجدي شكر منصور» إدارة قويسنا التعليمية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية عن المرحلة الثانوية، بينما احتل الطالب «محمد على فتحي ضريفة» ـإدارة بركة السبع التعليمية المركز الخامس على مستوى الجمهورية عن المرحلة الثانوية، فيما جاءت الطالبة «ماروسكا منير جرجس» إدارة قويسنا التعليمية بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية عن المرحلة الإعدادية.