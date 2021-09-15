أخبار عاجلة

الملتقى العلمي الثقافي الثالث يختتم لقاءاته بمكتبة الحرم المكي الشريف -
الحجرف يشارك في الاجتماع الوزاري لمتابعة مخرجات مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة -
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي -
إطلاق أول تطبيق للعبة "القولف" في المملكة -
الأرصاد: رياح نشطة وسحب رعدية على المدينة المنوّرة -
شؤون الحرمين: 10 آلاف مستفيد من التوعية الرقمية بالمسجد الحرام -
أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر -
«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي -
لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق -
رياح قوية.. تعرَّف على أجواء الأربعاء كما يتوقّعها "الحصيني" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي»

Print
«تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي» «تعليم المنوفية» تحتل مراكز متقدمة في التصفيات النهائية لـ«الطالب المثالي»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتلت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في التصفيات النهائية لمسابقة الطالب المثالي عن العام الدراسي 2020/2021، والتي نظمها الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية ضمن فعاليات البرنامج القومي للتصفية النهائية على مستوى الجمهورية للمرحلتين الإعدادية والثانوية تحت شعار (الاتحادات الطلابية والتحول الرقمي).

وأعلن أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم، الأربعاء، نتيجة التحكم الواردة من الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية، حيث احتلت الطالبة «يوأنا مجدي شكر منصور» إدارة قويسنا التعليمية، المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الطالبة المثالية عن المرحلة الثانوية، بينما احتل الطالب «محمد على فتحي ضريفة» ـإدارة بركة السبع التعليمية المركز الخامس على مستوى الجمهورية عن المرحلة الثانوية، فيما جاءت الطالبة «ماروسكا منير جرجس» إدارة قويسنا التعليمية بالمركز التاسع على مستوى الجمهورية عن المرحلة الإعدادية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

«أنت عالمي ياسطى».. إسلام إبراهيم يوجه رسالة شديدة اللهجة بخصوص حمزة العيلي

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

أبو الدهب: موسيماني فشل بجدارة في إدارة مواجهة السوبر

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

«السياحة» تعلن عن سفر تابوت أثري للعرض في إكسبو دبي

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق

لاعب الأهلي: محمود الخطيب يعلم جيدا الخلل الموجود في الفريق