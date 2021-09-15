الجهاد الإسلامي: كل الخيارات مفتوحة ونحذر الاحتلال من المساس بحياة الأسرى

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أكدت حركة الجهاد الإسلامي، أنها ستبقى في حالة استنفار عام للدفاع عن الأسرى ومساندة كافة خطواتهم التصعيدية التي سيتخذونها في مواجهة العدوان الذي يتعرضون له «مهما كلف الثمن».

وقالت في مؤتمر صحفي لها، مساء اليوم الأربعاء في قطاع غزة، إن «كل الخيارات مفتوحة أمامنا للدفاع عن الأسرى وحمايتهم، وإننا نحذر العدو من أي مساس بحياة الأسرى وتعريضهم لأي خطر».

ودعت الجهاد الإسلامي إلى استمرار وتصعيد الدعم الشعبي والإعلامي للأسرى في هذه المعركة، وأن يبقى الشعب الفلسطيني واحداً موحداً خلف الأسرى الأبطال.