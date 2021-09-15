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إسرائيل تغلق أجواءها وتتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية «يوم الغفران»

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إسرائيل تغلق أجواءها وتتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية «يوم الغفران» إسرائيل تغلق أجواءها وتتخذ إجراءات أمنية مشددة عشية «يوم الغفران»

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فرضت السلطات الإسرائيليلة جملة من الإجراءات الأمنية المشددة عشية «يوم الغفران»، تحسبا لاندلاع مواجهات مع الفلسطينيين تزامنا مع استمرار البحث عن المعتقلين الفلسطينيين المطاردين.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن السلطات الإسرائيلية فرضت إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، يرفع عند منتصف الليلة القادمة.

ونشرت القوات الإسرائيلية آلافا من جنودها في مدينة القدس، وعززت التأهب على طول الحدود مع قطاع غزة، «خوفا من حشد المسيرات أو إطلاق البالونات حارقة بالتزامن مع حلول عيد الغفران».

كما أعلنت سلطة الطيران في إسرائيل إغلاق المجال الجوي بشكل كامل.

المصرى اليوم

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