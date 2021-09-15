محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء لأسرة «شهيد شمال سيناء» (صور)

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قدم عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، مساء الأربعاء، واجب العزاء لأسرة الشهيد المجند محمد صلاح الغندور شهيد الشرطة إبن قرية كفر الشموت التابعة لمركز ومدينة بنها، والذي استشهد أثناء مطاردة مهربين بشمال سيناء.

وجاء العزاء بحضور المهندس على عبدالستار رئيس مدينة بنها، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه يسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مؤكدا أننا لن ننسى شهداء الواجب والوطن وستظل ذكراهم خالدة في أذهان الجميع تقديراً لما قدموه من تضحيات غالية ودماء ذكية روت أرض الوطن دفاعاً عن أمنه واستقراره.

وأثنى محافظ القليوبية على الدور الوطني الذي يقوم به رجال القوات المسلحة والشرطة لحماية حدود مصرنا الغالية وكل شبر من أرض الوطن في كافة أنحاء الجمهورية والتصدي الحازم للخارجين عن القانون وللإرهاب الأسود، مع المضي قدماً لإستكمال مسيرة البناء والتعمير من أجل المستقبل الواعد لأبنائها.

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء في شهيد الشرطة ببنها

محافظ القليوبية يقدم واجب العزاء في شهيد الشرطة ببنها