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«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول

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«الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول «الري»: تجاوزنا فيضان النيل ومستعدون لموسم الأمطار والسيول

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قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، إن المشروع القومي لتبطين الترع يشمل 20 ألف كيلو متر في جميع مراحله، مؤكدًا أنه تم إنجاز معدلات تفوق المستهدف في المرحلة الأولى.

وأضاف غانم، خلال برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن الوزارة انتهت من أول عام بمشروع تبطين الترع وبنسبة تنفيذ مرتفعة جدًا.

وأكد غانم أن كل المزارعين سيحصلون على حقهم في المياه بعدالة متساوية، وأن الشكاوى تنتهي تمامًا على الترعة التي يتم تأهيلها.

وطمأن متحدث الري المواطنين بشأن موسم فيضان النيل، قائلًا: «موضوع فيضان النيل انتهى هذا الموسم وتم الأمر بسلاسة شديدة جدًا، ونستعد الآن لموسم الأمطار والسيول».

وأشار غانم إلى أنه تم تنفيذ مشروعات بالمليارات للحماية من أخطار السيول وهناك مجهودات كبيرة من الدولة في هذا الملف.

المصرى اليوم

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