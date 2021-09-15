رئيس جامعة قناة السويس: افتتاح برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية

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أكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن البرامج المميزه الجديده بالجامعات تعد بمثابة جامعات أهليه داخل الجامعات الحكوميه ،مشيراً أن الجامعه لديها هذا العام ١١ برنامج مميز جديد بمرحلة البكالوريوس بكليات مختلفه.

وأشار الدكتور أحمد زكي إلى البرامج الجديده التي تم إستحداثها بكليه الألسن سواء بمرحله البكالوريوس أو مرحله الدراسات العليا.

جاء ذلك أثناء سلسله الجولات التي يجريها رئيس جامعة قناة السويس داخل كليات الجامعه والتى تابعها اليوم بتفقد كليه الألسن، حيث كان في إستقباله الدكتور حسن رجب عميد كلية الألسن والدكتور طارق ابو الميلة وكيل الكليه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور وليد شعبان وكيل الكليه لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور شديد جاد شديد وكيل الكليه لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور محمد زغلول أمين الكلية.

وتابع زكى مؤكداً أن كليه الألسن شهدت هذا العام تحول كبير في برامجها الدراسيه حيث تم إفتتاح برنامج الترجمه التخصصيه باللغه الإنجليزية لإعداد مترجم متميز ومؤهل بكفاءات عاليه للترجمة التحريريه والفوريه بالمجالات المختلفه (صحفيه،سياسيه،إقتصاديه، أدبيه).

وأشار زكي أن الكلية تقدم ٢٠ دبلومه في مجالات الآداب والترجمة واللغويات لأول مره بخمس أقسام ،إلى جانب الماجستير والدكتوراه مهنيه واكاديميه، كما تتاح دبلومه الترجمه الفوريه لكليات التربيه والآداب والألسن وما يعادلها من كليات الأزهر والجامعات الخاصه .

وتفقد الدكتور أحمد زكى رئيس الجامعة معمل اللغات المجهز بأعلى التقنيات الحديثة والذى يضم ٥١ جهاز حاسب آلي ذو كفاءه عالية وشبكة إنترنت ذات سرعات عالية.