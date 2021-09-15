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خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

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خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج خبير اقتصادي: الثقة في استقرار الجنيه سبب زيادة تحويلات المصريين بالخارج

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قال الدكتور علي مسعود، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة بني سويف، إن زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لـ31.4 مليار دولار خلال عام، يرجع للاستقرار الاقتصادي في البلاد.

وأضاف مسعود، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، أن السبب الرئيسي يرجع للاستقرار الاقتصادي الذي حدث في بعد الإصلاح الاقتصادي.

وأكد أنه لو كان هناك عدم ثقة في استقرار الجنيه المصري لم نكن لنصل إلى هذا الرقم.

وتوقع مسعود مضاعفة هذا الأرقام بعد 5 سنوات المقبلة مع الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتشجيع الاستثمار سيحفز المستثمرين في إقامة مشروعات بمصر.

المصرى اليوم

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