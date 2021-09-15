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عرض «قاع» على مسرح ليسيه الحرية في الإسكندرية غدًا (صور)

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عرض «قاع» على مسرح ليسيه الحرية في الإسكندرية غدًا (صور) عرض «قاع» على مسرح ليسيه الحرية في الإسكندرية غدًا (صور)

لاقتراحات اماكن الخروج

قال المخرج محمد مرسي مدير فرقة الاسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحى «قاع» يستعد لعرضه أيام الخميس والجمعة والسبت القادمين، على مسرح ليسيه الحرية بالشاطبي بالإسكندرية، في تمام التاسعة مساء.

والعرض المسرحي «قاع» يناقش فكرة الوجود الإنساني ورحلة الحياة على الأرض، بما تحمله من صراعات ما بين الإنسان ووجوده، الذي لا يعرف غايته من جانب، وما بينه وبين بني جنسه لضمان البقاء والهيمنة على الثروات من جانب آخر، بالإضافة لصراعه ضد شيطانه، يعتمد العرض على التنقل بين التمثيل الكوميدي والتراجيدي وكذلك الرقص والغناء واستخدام الجرافيك .

جدير بالذكر أن العرض المسرحي «قاع» مشروع تخرج الدفعة الأولى من ورشة «نجوم المستقبل» من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفني للمسرح، العرض «قاع» تأليف محمود محسن، كريوجراف محمد ميزو، ديكور وملابس وليد جابر، تأليف موسيقي محمد شحاته، تصميم إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار محمد مخيمر، إخراج محمد مرسي.

يناقش الوجود الانساني على الارض .. عرض "قاع" علي مسرح "ليسيه الحرية" بالإسكندرية 16 غدأً (صور)
يناقش الوجود الانساني على الارض .. عرض "قاع" علي مسرح "ليسيه الحرية" بالإسكندرية 16 غدأً (صور)
يناقش الوجود الانساني على الارض .. عرض "قاع" علي مسرح "ليسيه الحرية" بالإسكندرية 16 غدأً (صور)
يناقش الوجود الانساني على الارض .. عرض "قاع" علي مسرح "ليسيه الحرية" بالإسكندرية 16 غدأً (صور)
يناقش الوجود الانساني على الارض .. عرض "قاع" علي مسرح "ليسيه الحرية" بالإسكندرية 16 غدأً (صور)
يناقش الوجود الانساني على الارض .. عرض "قاع" علي مسرح "ليسيه الحرية" بالإسكندرية 16 غدأً (صور)

المصرى اليوم

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