★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن مصر كانت أكبر بورصة للأقطان، مؤكدا أن الدولة تسعى لإعادة القطن المصري لسابق عهده، وذلك تعليقا على تحول مصر لأكبر مركز لتجارة الأقطان في الشرق الأوسط.

وأوضح توفيق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد الأربعاء، أن مصر تستورد أقطان الشعر قصيرة التيلة حتى تتمكن من التحول إلى سوق إقليمي للقطن.

وأشار إلى أن هناك 181 مركزا لتجميع الأقطان على مستوى الجمهورية بإدارة مباشرة من الحكومة، منوها بأن هناك 30 شركة تشارك في المزايدة على أسعار القطن حيث وصل القنطار إلى 3820 جنيها.

وتابع وزير قطاع الأعمال أنه تم تسجيل علامة تجارية خاصة بإنتاج مصر من القطن تحمل لوجو مرتبط بالحضارة المصرية.

وفيما يتعلق بآخر تطورات صرف تعويضات عمال الحديد والصلب، قال إنه حاليا التفاوض مع نقابتهم، مؤكدا: «إحنا بندي أكتر من اللي في القانون»، وتوقع انتهاء الأزمة قريبًا.