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جولة لوزير خارجية الكونغو الديموقراطية بمصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

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جولة لوزير خارجية الكونغو الديموقراطية بمصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة جولة لوزير خارجية الكونغو الديموقراطية بمصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف مفاوضات سد النهضة

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وصل وزير خارجية الكونغو الديموقراطية، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي كريستوف لوتوندولا، الخرطوم، الأربعاء، على رأس وفد رفيع المستوى من الرئاسة والخارجية الكونغولية وخبير من الاتحاد الأفريقي.

وكان في استقباله بمطار الخرطوم وزير الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي.

تأتي زيارة وزير خارجية الكونغو الديموقراطية إلى الخرطوم إطار الجولة التي يقوم بها والتي تشمل إثيوبيا والسودان ومصر، للتباحث حول التدابير الخاصة باستئناف عملية التفاوض حول سد النهضة.

وسيعقد الجانبان السوداني والكونغولي اجتماعات مشتركة بوزارة الخارجية السودانية .

المصرى اليوم

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