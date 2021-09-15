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ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لمساعدة فلسطين

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ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لمساعدة فلسطين ألمانيا تتعهد بتقديم 100 مليون يورو لمساعدة فلسطين

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تعهدت ألمانيا في ختام المشاورات السنوية بين الحكومتين الفلسطينية والألمانية بتقديم مساعدات لفلسطين بقيمة أكثر من 100 مليون يورو تصرف على مدى عامين.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه: «نفخر بعلاقة الصداقة والتعاون مع ألمانيا كونها أكبر مانح في مجال التنمية والأونروا».

وأضاف: «تماشيا مع خطة التنمية الوطنية والتنمية بالعناقيد ستغطي المساعدات الألمانية الدعم إلى مشاريع حيوية بالقطاعات التالية: الحكم المحلي والبلديات بما يشمل التجمعات الفلسطينية في مناطق (ج)، قطاع التعليم الأساسي والعالي، وبالأخص التعليم المهني والتقني، قطاع المياه والصرف الصحي والطاقة المتجددة والزراعة، والقطاع الاقتصادي وقطاع التشغيل، خاصة الشباب والنساء ودعم القطاع الخاص».

المصرى اليوم

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